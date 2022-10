Remco Evenepoel célèbre son sacre avec des milliers de fans à l’hôtel de ville (direct vidéo 15h15)

Champion du monde. À 22 ans, Remco Evenepoel est champion du monde de cyclisme sur route. Après avoir remporté (entre autres) Liège-Bastogne-Liège, la Clasica San Sebastian et la Vuelta, le jeune prodige belge poursuit sa saison 2022 en haut de l’affiche.

Porté par une équipe très solide, il offre un solo spectaculaire sur les derniers kilomètres de la course et succède à son coéquipier français, Julian Alaphilippe. Désormais paré du maillot arc-en-ciel, il offre à la Belgique une vague d’émotions et de fierté, sentiments mis de côté depuis le sacre de Philippe Gilbert à Valkenburg 10 ans plus tôt.

Après une arrivée en grande pompe à l’aéroport au retour d’Australie, Remco Evenepoel ne manquera pas de venir saluer le public belge, inébranlable soutien, au balcon de l’hôtel de ville de Bruxelles, passage inévitable pour les sportifs qui font la fierté de la Belgique. Il viendra fêter sa victoire avec des milliers de fans, ce dimanche 2 octobre à midi.