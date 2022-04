Remco Evenepoel : "Ca a été très dur de faire face aux critiques, j'ai beaucoup pleuré"

Après sa victoire en solitaire sur Liège-Bastogne-Liège, Remco Evenepoel est venu débriefer un peu plus à froid sa course sur le plateau de la RTBF.

Il est d'abord revenu sur son émotion dans les deux derniers kilomètres. "A l’arrivée, j’avais des sentiments très spéciaux. Avec la foule présente, je me suis dit qu'enfin je gagnais une très très grande course. Ces derniers mois ont été fort up and down, je suis passé par beaucoup de doutes l’année passée, mais je suis resté très fort. Ca a été très dur de faire face aux critiques, j'ai beaucoup pleuré, notamment après les Championnats du Monde. Ce sont ces émotions qui sont revenues pendant les derniers mètres."

J'ai développé beaucoup de watts dans La Redoute

Rodrigo Beekens l'a interrogé sur le déroulé de la course, en particulier sur la chute d'Alaphilippe avant le Rosier, qui a un peu changé la tactique de l'équipe Quick-Step, puisqu'en théorie le Français était le leader de l'équipe. "On avait le vent dans le dos dans la descente là-bas. On roulait très vite, 80-90 km/h. J'ai eu des nouvelles d'Alaphilippe assez tôt, dans le Col du Rosier. J’ai dit "ok", je me sens très bien, je vais essayer de dérouler mon plan et d'attaquer dans la Redoute. J’avais encore de très bonnes jambes, je n’étais pas encore fatigué. Et quand j'ai vu les watt que j'ai développé, c'est quand même beaucoup."