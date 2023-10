Remco Evenepoel bien entouré pour le Tour de Lombardie : Soudal Quick-Step dévoile sa sélection

La veille du Tour de Lombardie, l’équipe Soudal Quick-Step a annoncé sa sélection pour le dernier Monument de l’année où Remco Evenepoel sera notamment présent.

Désireux de réaliser un grand résultat pour la dernière grande course de l’année, Remco Evenepoel sera bien entouré en Lombardie. À ses côtés, il verra notamment Julian Alaphilippe, Fausto Masnada, deuxième en 2021 et Ilan Van Wilver, récent vainqueur de la classique des Trois Vallées Varésines, à ses côtés. L’équipe sera également composée d’Andrea Bagioli, de Mattia Cattaneo et de Mauri Vansevenant.

En Italie, Evenepoel va tenter de tourner la page de la Classique des feuilles mortes où il avait lourdement chuté en 2020 avant de terminer à la 19e place l’année suivante. Face à lui, le champion de Belgique devra tout de même se frotter à une énorme concurrence, principalement incarnée par Tadej Pogacar (UAE) et Primoz Roglic qui va disputer sa dernière course avec l’équipe Jumbo-Visma.

"Nous nous présentons au départ de la Lombardie avec un moral d’acier après l’incroyable semaine que nous avons vécue en Italie, avec les victoires de Tre Valli Varesine et Gran Piemonte. Le parcours est très difficile, toujours en montée et en descente avec quelques ascensions difficiles, mais nous comptons sur un groupe fort qui peut vraiment faire quelque chose de bien samedi et sortir de la course avec un bon résultat", a expliqué le directeur sportif Davide Bramati dans le communiqué de l’équipe, toujours dans l’attente d’une évolution de la situation concernant la potentielle fusion avec Jumbo-Visma.