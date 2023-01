Remco Evenepoel avec le maillot de champion du monde sur les épaules en 2023 : "J’ai l’impression que ce n’est pas mon maillot"

Avec ce maillot, le Belge devra faire face à une pression constante : "J'y suis préparé. Ça va être une saison assez compliquée avec le maillot mais je pense que c’est à moi, à ma famille, à l’équipe de garder la pression éloignée de moi le plus possible. Je veux juste profiter du maillot. Se donner à fond dans les moments de course et se relaxer pendant les stages : je pense que ça sera la recette".

En mai, Evenepoel disputera le Giro en tant que leader de sa formation. Le champion du monde se rendra en Italie avec de l'ambition. "J’y vais pour gagner des étapes, ça c’est sûr. Le classement, c’est toujours difficile à dire parce qu’on ne sait jamais ce qui peut se passer en trois semaines. Mais disons, au moins une étape et le top 5", a conclu Remco Evenepoel.