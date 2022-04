Remco Evenepoel avant Liège-Bastogne-Liège : "J’adore cette région, j’adore ces côtes, j’adore… la tarte au riz !"

Avant-veille de Doyenne, jour de conférences de presse, en présentiel pour Lotto-Soudal par exemple, en distanciel pour Quick Step-Alpha Vinyl. C’est donc derrière notre écran que nous avons pu poser quelques questions à Julian Alaphilippe et Remco Evenepoel, détendus et souriants. Quoique. Quand un de nos confrères a fait remarquer à Remco qu’il allait rouler dimanche dans le même peloton que Wout Van Aert pour la première fois depuis les Mondiaux de Leuven, le Brabançon s’est cabré… " Je n’ai aucun souci avec ça. Mais je préfère ne pas en parler, désolé ! " Ce n’est pas demain la veille que les deux champions partiront en vacances ensemble…

Pour le reste, le vice-champion d’Europe en titre s’est voulu rassurant concernant ses allergies : " J’ai pris les médicaments nécessaires et mon nez est totalement dégagé. C’est une bonne nouvelle avant d’aborder une des courses les plus difficiles de l’année. " Et puis, il a rappelé son réel attachement à Liège-Bastogne-Liège. Extraits.

Remco, depuis qu’on vous connaît comme cycliste, depuis qu’on vous interroge sur vos rêves de coureur, Liège-Bastogne-Liège est probablement la classique dont vous parlez le plus, non ?

" J’ai beaucoup roulé dans ce coin du pays, surtout quand j’étais junior. J’y ai gagné pas mal de courses. Mais ici, c’est ma première participation à Liège-Bastogne-Liège. Ce serait évidemment beau de m’y imposer un jour mais c’est une épreuve où l’expérience est importante. Il faut savoir gérer la longueur et bien se positionner avant les côtes. J’ai avec moi un coéquipier parfait pour apprendre à bien rouler la Doyenne (NDLR : il se retourne en riant vers Julian Alaphilippe assis à sa droite). D’ailleurs, j’ai déjà beaucoup appris mercredi lors de ma première Flèche Wallonne. C’est rassurant et sans doute plus facile de me lancer dans mon premier Liège-Bastogne-Liège avec Julian dans l’équipe. En tout cas, je confirme que j’aime cette région. C’est beau, il y a de chouettes points de vue et de superbes montées. Et puis, les tartes au riz y sont très bonnes !