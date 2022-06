Remco Evenepoel avant le Tour de Suisse : "Un top 3 ou un top 5 serait un bon résultat..."

"Ce Tour de Suisse est pour moi une bonne préparation, longue, en vue, déjà, de la Vuelta", a indiqué Remco Evenepoel, dans le cadre d'une conférence de presse en ligne organisée samedi par son équipe. "Je vais découvrir des choses en Suisse, face à des coureurs du prochain Tour de France qui sont déjà tout près de leur top condition. Je connais ces coureurs, leurs points forts et leurs points faibles et ils connaissent les miens. Il est en tout cas important pour moi de courir pendant huit jours sur un parcours dur face à quelques-uns des meilleurs coureurs au monde. Le but est de signer un bon résultat au général, un top-3 ou un top-5 serait très bien, ainsi que de gagner le contre-la-montre du dernier jour. Les trois dernières étapes, deux en altitude et le chrono final, seront, selon moi, décisives pour le classement final. Il faudra donc courir intelligemment dans la première partie de Tour. Mais si une victoire d'étape est possible il faudra jouer le jeu à fond. Je sais que mes principaux adversaires disputeront le Tour de France, soit, mais ma motivation et celle de chacun sera très grande pour gagner."

Remco Evenepoel évoluera en Suisse pour la deuxième fois de sa carrière. "La première fois remonte au Tour de Romandie que j'avais disputé dans ma première saison en tant que professionnel. La période de l'année était différente, il pleuvait et, de toute façon, ce n'était pas un objectif. Cela n'a donc rien de comparable avec le Tour de Suisse."

Remco Evenepoel considère le Tour de Suisse comme une étape supplémentaire dans son ascension sportive. "Ce sera une très belle expérience pour moi, une course de huit jours, sur un parcours très dur. Je veux montrer ce que j'ai découvert, que je peux être très fort sur une course par étapes et je veux voir si je peux le décliner sur 8 jours de course. Nous allons souvent rouler au-dessus de 2.000 mètres, ce qui est nouveau pour moi. J'espère que je peux performer à haut niveau à cette altitude, surtout face à des gars qui vont aller au Tour. Je veux aussi les affronter et essayer de ne pas perdre de temps en montagne ainsi que gagner la course contre la montre dimanche. Je pense m'être bien préparé pour la Suisse et je veux passer un nouveau test après mon Tour de Norvège. Il y aura ensuite le championnat de Belgique. Je pense à cette période de la saison depuis le début."