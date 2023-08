Remco Evenepoel avant le départ des Mondiaux : "Une attaque ? Je sais sentir quand les autres sont dans le dur"

Tentant du titre, Remco Evenepoel est un des trois principaux atouts de la Belgique, et donc grand favori, ce dimanche sur les Mondiaux de cyclisme de Glasgow. Nous l’avons croisé avant le départ de l’épreuve, longue de 271 km.

"J’ai bien dormi, je suis très motivé et je me suis bien reposé. J’ai hâte de commencer", a lâché Evenepoel au micro de Jérôme Helguers.

Tempérament offensif, Evenepoel sait comment s’imposer en solitaire. Il en a longtemps fait sa marque de fabrique mais il est aussi conscient que ce ne sera pas si simple de s’isoler sur ce tracé écossais.

"La course va être encore plus dure que chez les juniors. C’est possible d’arriver en solitaire mais aussi qu’on arrive dans un groupe de 5 ou 10 coureurs car le niveau est très haut. Cela va être dur de faire "exploser la course". Une attaque ? Cela dépendra des circonstances de course. Ma force, c’est aussi de bien sentir les moments durs, les moments où les autres sont crevés. C’est là où je dois essayer de saisir ma chance", a ajouté Evenepoel avant le départ.