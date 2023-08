Si la pression sera mise sur d’autres en ce début de Tour, Remco préface déjà la suite de cette édition 2023 de la Vuelta : "Je pense que pour notre équipe, il faudra s’économiser et garder de l’énergie pour les deux autres semaines. L’équipe est moins agressive, mais c’est une équipe très stable et très forte. On doit rester calme les premiers dix jours pour avoir besoin de mes équipiers par la suite."

Une suite à laquelle le champion du monde a déjà pointé du doigt les étapes clés : "les étapes les plus importantes sont le chrono, les 13-14e étape et aussi la 17 et 18. Ce sont les étapes où je dois performer pour essayer de faire un bon résultat."

Pour moi, c’est une grande motivation d’essayer d’être au niveau de Vingegaard.

Remco est donc en forme. Reste à voir ce qu’il pourra faire face notamment au vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard : "On ne s’est jamais rencontré sur un Grand Tour. Je pense qu’on s’était vu au Pays-Basque et sur quelques courses d’un jour. C’est sûr que pour moi, c’est une grande motivation d’essayer d’être à son niveau et de son niveau du Tour de France. C’est trois longues semaines, ils ont aussi une très bonne équipe avec des grimpeurs et deux cartes à jouer. Ça va être très difficile, mais je vais donner mon maximum."

Remco Evenepoel pourra-t-il faire la passe de deux Vuelta de suite ? Si Philippe Gilbert voit plutôt Roglic remporter cette Vuelta, il place le Belge à la seconde place, devant Vingegaard.

"Je préfère être premier. Mais je signerai pour ce podium-là. Ça veut dire que j’ai pu essayer de faire mal au deux Jumbo et que j’ai pu faire la compétition avec eux. Et pour mes objectifs, c’est essayer d’avoir une étape et d’être sur le podium."

Réponse le dimanche 17 septembre.