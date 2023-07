Remco Evenepoel avant la Clásica San Sebastian : "C’est une course spéciale pour moi, gagner avec le maillot arc-en-ciel serait incroyable"

Le début des choses sérieuses pour Remco Evenepoel. Quasiment deux mois après avoir remporté les championnats de Belgique sur route, il ré-enfourche son vélo pour un mois d’août de toutes les vérités : d’abord la Clasica San Sebastian ce samedi, puis les Mondiaux de Glasgow et, ensuite, le début d’une Vuelta incroyablement dense. En marge de la Clasica, qu’il a déjà remportée deux fois, le jeune Belge s’est confié à la presse.

Il s’est d’abord exprimé sur sa forme actuelle et ses dernières semaines, loin des compétitions mais proche de son vélo : "Ma condition ? Elle devrait être bonne. Donc je ressors toujours bien de ces stages en altitude, en bonne forme, je me sens frais. J’espère être exactement dans la même forme que l’an dernier. Mais avec les Mondiaux la semaine prochaine, je devrai être en meilleure forme qu’à la même période l’an dernier. On n’a pas beaucoup d’informations concrètes sur ma forme mais je pense que tout va bien. Le poids est OK, donc ça devrait être bon pour demain et les prochaines semaines.”

Alors que les Mondiaux approchent à grands pas, il est donc l’heure de faire le bilan de cette année avec le maillot irisé. Globalement, Remco est satisfait et se montre ambitieux avant la Clasica San Sebastian : “Je suis très content de mon année, oui. En Argentine, je n’étais pas encore assez bon. Au UAE Tour, j’ai gagné en tant que champion du monde, j’ai fait une bonne course en Catalogne. 2 étapes, une 2e place au général derrière Roglic, c’est bien. Puis le Giro, deux étapes gagnées, j’ai porté le maillot rose pendant quelques jours, gagné la dernière étape… de mon Giro en tout cas. Puis le Tour de Suisse, j’ai fait une bonne course je trouve, alors que j’étais à 85% de ma meilleure forme. Je finis 3e au général, j’ai gagné une étape, je finis 3x deuxième. Puis les championnats de Belgique, c’est toujours spécial de les gagner. Et puis demain, on s’attend à une victoire.”

San Sebastian sera plus que probablement sa dernière course avec le maillot arc-en-ciel. Aurat-il une pensée particulière au moment de monter sur son vélo ? Ce serait mal connaître le bonhomme : "Mon état d’esprit ? Essayer de gagner. C’est la seule chose spéciale à laquelle je veux penser. C’est une chouette course San Sebastian, je l’ai gagnée deux fois, ce sera spécial. C’était ma 1e victoire chez les pros, donc pouvoir conclure mon année en arc-en-ciel avec une victoire ici, ce serait fantastique.”