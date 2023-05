Remco Evenepoel avant la 3e étape du Giro : "Ne pas donner de secondes gratuites"

Plus de 200km au programme et deux côtes dans les 40 derniers kilomètres. La journée ne s’annonce pas de tout repos pour Remco Evenepoel lors de la 3e étape du Giro 2023. Si le parcours ne fait pas peur aux coureurs du général et devrait tout de même permettre aux sprinters résistants de s’illustrer, Remco Evenepoel se veut prudent.

"Ce n’est pas une étape de sprinteurs comme celle d’hier. C’est un peu plus accidenté dans le final. Cela changera la tactique de certaines équipes, ça convient plus à des puncheurs comme Michael Matthews. De notre côté, il faudra rester calme, éviter les problèmes et ne pas donner des secondes gratuites aux adversaires pour le classement général", a déclaré Remco Evenepoel au micro de notre envoyé spécial Samüel Grulois avant de prendre le départ.

"Il n’y a pas de raison d’être stressé, j’ai déjà gagné une étape, c’est mon deuxième jour en rose", a-t-il également répondu à une question sur son degré de stress avant le départ.