Remco Evenepoel avant la 2e étape du Giro 2023 : "Espérons que je ne doive pas porter beaucoup le maillot de champion du monde pendant trois semaines"

Ce dimanche, c’est la deuxième étape du Giro. Et la première journée en rose pour Remco Evenepoel qui est détendu.

Ce dimanche, a priori, l’étape est prévue pour les sprinteurs comme nous le confirme Remco Evenepoel au micro de Samuel Grulois. "On verra ce qu’on va faire. Tout dépendra du départ et si on voit que les équipes de sprinteurs prennent la course en mains, on ne fera rien aujourd’hui."

Avec sa première victoire sur ce Giro, Evenepoel a troqué son maillot de champion du monde pour le rose de leader du général sur le Giro. Un maillot qu’il apprécie. "C’est spécial de porter le maillot rose, j’ai l’impression que ça attire plus l’attention que le maillot rouge de la Vuelta. C’est quelque chose de très spécial pour moi. Mais pas de celui du champion du monde, il est plus important."

Et quand on lui demande si cela ne le dérange pas de ne pas porter son maillot arc-en-ciel, la réponse est déjà toute prête : "Ce n’est pas un souci si je ne porte pas le maillot de champion du monde sur ce Giro. Ça veut dire que je suis dans un bon classement. Espérons donc que je ne doive pas porter beaucoup le porter pendant trois semaines", conclut Remco Evenepoel.