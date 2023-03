Remco Evenepoel avant la 1re étape du Tour de Catalogne : "C’est un grand test pour l’équipe, mais pas pour moi personnellement"

Le Tour de Catalogne débute ce lundi. La course par étapes servira notamment de préparation au Giro à Remco Evenepoel qui affronte entre autre Primoz Roglic.

À quelques semaines du Giro, Remco Evenepeol vient tester sa condition sur les routes du Tour de Catalogne. Le Belge se sent bien comme il l’a expliqué à notre micro. "Tout se passe bien. On a bien travaillé à Ténériffe. Il y avait beaucoup de longues journées aussi. Il faudra donc voir comment les jambes sont et comment j’ai récupéré de ce stage, mais j’ai hâte de commencer la course."

Ce Tour de Catalogne, c’est aussi une course pour se préparer pour le Giro, le grand objectif d’Evenepoel qui a lieu dans quelques semaines (6 au 28 mai). C’est donc un test pour le coureur, mais surtout pour son équipe : "C’est un grand test pour l’équipe, mais pas nécessairement pour moi personnellement, car ce n’est pas nécessaire de gagner. C’est plus pour l’équipe, pour voir comment nous sommes et comment on travaille en équipe. C’est clair qu’il y a beaucoup de favoris, beaucoup de très bons coureurs. C’est bien de me tester, mais s’il y a un mauvais résultat cette semaine, je ne vais pas paniquer pour le Giro car il y a encore du temps."

Evenepoel aura aussi l’occasion de se tester face à Primoz Roglic en Catalogne. Le champion du monde est content de retrouver le Slovène dans le peloton : "Il est en pleine forme et il a bien travaillé. Il a fait une belle course à Tirreno qu’il a dominé. C’est bien de le voir comme ça après ses blessures et sa chute. J’ai hâte de le retrouver dans le peloton et de faire une belle compétition avec lui."