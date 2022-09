Remco Evenepoel au départ du Tour de France ? "Le maillot de champion du monde peut changer beaucoup de choses", selon son papa Patrick

Patrick Evenepoel est un papa heureux. Deux mois plus tard, il a retrouvé son fils Remco à l’aéroport de Zaventem. Un fils qui n’est pas revenu les mains vides puisqu’il a ramené dans ses valises un maillot rouge (vainqueur de la Vuelta) et un maillot arc-en-ciel (champion du monde).

"On est plus tranquilles aujourd’hui", a confié Patrick Evenepoel au micro de Charly De Wasseige, "les grandes festivités sont déjà passées. On a eu deux nuits très courtes. Quand on voit le nombre de personnes présentes ce mardi pour Remco, c’est spécial. On n’a jamais cru qu’il y aurait autant de monde à l’aéroport".

"Aujourd’hui je suis un papa qui est content de revoir son enfant. On ne l’a pas vu pendant deux mois", a poursuivi Patrick. "Salut mon ket ça va ?", sont les premiers mots qu’il a eus pour Remco à son retour en Belgique.

Enfin, Patrick Evenepoel a répondu à la question qui intéresse tous les Belges : Remco sera-t-il aligné sur le Tour de France 2023 ? "Ce n’est pas à moi de décider. On doit écouter Remco et voir avec l’équipe. Mais avec le maillot de champion du monde sur ses épaules, ça peut changer beaucoup de choses".