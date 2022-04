Remco Evenepoel au départ de Liège-Bastogne-Liège: "Ce n'est pas à moi d'ouvrir la course, mais je pourrais en rajouter une couche"

C’est un Remco Evenepoel grand sourire et ambitieux, lunettes de soleil vissée sur le nez qui a livré son avis sur sa première participation à la Doyenne des Classiques, Liège-Bastogne-Liège.

Sans surprise, il voit Wout Van Aert comme favori de la course. " Tout le monde sait qu’il faut éviter d’arriver au sprint avec Wout, même si on sait qu’il a déjà perdu des sprints après de courses très dures. Mais c’est prendre un risque trop important. "

Pour empêcher un sprint final à plusieurs, Remco Evenepoel voit bien la course se décanter tôt. " C’est la tâche de notre équipe d’ouvrir la course. Mais d’autres équipes, comme Movistar et Bahrain voudront faire pareil. On doit faire en sorte de gagner à partir de Bastogne. Avant cela, c’est la partie la plus facile, en quelque sorte. " Cela dit, ce ne sera pas sa mission, du moins dans un premier temps. " Ce n’est pas à moi d’ouvrir la course, mais peut-être pourrai-je en rajouter une couche. "