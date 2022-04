Remco Evenepoel au départ de la Flèche Wallonne : "On joue la carte Alaphilippe, je ne vais rien faire pour le mettre en difficulté"

Après une campagne des Classiques flandriennes plutôt décevante, l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl espère se refaire une santé sur les courses ardennaises : la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. La formation belge mise surtout sur deux coureurs pour aller cueillir la victoire : Julian Alaphilippe et Remco Evenepoel.

Interrogé au départ de la Flèche Wallonne, Remco Evenepoel est catégorique "On joue la carte de Julian aujourd’hui, c’est sûr", affirme-t-il au micro de Christophe Delstanches.

"Si on joue cette carte-là, je ne vais pas attaquer avant le Mur", ajoute-t-il.

"Vais-je durcir la course ? Je vais faire la course en fonction de ce que Julian souhaite. Je ne vais pas faire des choses qui vont le mettre en difficulté. On va essayer de faire la course parfaite pour lui et le placer pour la côte finale."

Il s’agit de la première participation à la Flèche Wallonne pour Remco Evenepoel. Julian Alaphilippe y a participé cinq fois et a récolté trois victoires et deux deuxièmes places.