Remco Evenepoel après sa chute : "C’est superficiel, je me sentais bien dans la montée finale"

24 heures après la chute et l’abandon de Julian Alaphilippe, c’est le maillot rouge qui est tombé. Heureusement pas avec les mêmes conséquences. "Dries Devenyns faisait la descente. Il a dû freiner fort. Comme j’étais le 4e homme, je ne pouvais pas aller à l’extérieur. J’ai essayé de couper à l’intérieur et j’ai glissé. Ma jambe était toute noire, donc il devait y avoir beaucoup de gras et d’huile sur la route. Mais ça va. Comparé à Julian, ce que j’ai eu ce n’est rien. C’est superficiel. J’ai essayé de rester calme et de ne pas perdre trop d’énergie avec cette situation. Je me sentais bien dans la montée finale. Tout s’est bien passé. C’est une bonne journée pour l’équipe."



Au classement général, le coureur de Quick Step – Alpha Vinyl conserve la première place et ses 2'41'' d’avance sur Primoz Roglic.