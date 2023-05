Remco Evenepoel après la 7e étape du Giro : "Quasiment impossible d’attaquer, il y avait trop de vent"

Ceux qui attendaient une bagarre entre favoris pour la première arrivée au sommet de ce Giro 2023 ont été déçus. La 7e étape du Tour d’Italie a accouché d’une fin de course sans relief où les gros bras de ce Giro sont restés passifs derrière les échappés et le victorieux Davide Bais.

Bien au chaud dans le peloton malgré les températures glaciales (3°C) à 2132m d’altitude, Remco Evenepoel est resté couvert et n’aura bougé qu’à une centaine de mètres de l’arrivée pour remporter le sprint du peloton. Il est revenu sur cette fin d’étape au micro de notre envoyé spécial Samuel Grulois, quelques minutes après avoir franchi la ligne.

"Ce fut une journée assez calme pour nous. Il y avait beaucoup de vent de face et ce n’était pas facile de prendre l’initiative. C’était quasiment impossible d’attaquer aujourd’hui", a répondu Evenepoel pour expliquer la passivité des favoris.

"Dans ces circonstances, on ne pouvait pas s’attendre à grand-chose", a-t-il ajouté avant d’évoquer son sprint.

"C’est toujours sympa de gagner un sprint mais ça n’a pas vraiment d’importance (d’avoir terminé devant Roglic). C’était surtout pour éviter des problèmes. Il vaut mieux terminer premier du groupe que dernier. Au final, c’était une bonne journée même si c’était fatigant. C’était long et il faisait froid mais j’étais bien équipé pour me protéger, l’équipe a bien contrôlé et c’était une journée sans stress."

Qu’attendre de la journée de samedi ? "Le final est piégeux mais je m’attends à une échappée", a répondu Remco. "On va essayer de déjà se focaliser sur le chrono de dimanche".