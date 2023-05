Remco Evenepoel après avoir pris trois secondes de bonifications : "Ce n’était pas le plan mais cela ne m’a pas demandé beaucoup d’énergie"

La troisième étape du Giro 2023 a souri à Remco Evenepoel qui a récupéré une seconde de bonification sur Primoz Roglic et trois sur ses autres concurrents. Après l’étape, il a évoqué les événements du jour au micro de Samuël Grulois.

Le maillot rose a expliqué être très fier de ses coéquipiers. "C’était un final dangereux à cause de la pluie mais on l’a bien géré en équipe et on l’a bien fini. Cerny et Ballerini ont fait le boulot jusqu’au pied de la première bosse. Ensuite, les autres devaient rester autour de moi et m’aider. Ils l’ont fait parfaitement, je leur tire un grand coup de chapeau et je suis très fier d’eux. Cela me donne beaucoup de motivation pour la suite."

Interrogé sur les secondes de bonification récupérées, le champion du monde s’est montré satisfait. "Ce n’était pas le plan mais on voyait les Jumbo-Visma derrière nous et on savait qu’ils allaient essayer de prendre des secondes donc je me suis dit 'Pourquoi pas ?' J’en ai pris une sur Roglic et trois sur les autres. Si les bonifications sont là, il faut essayer de les prendre. Cela n’a pas demandé beaucoup d’énergie, c’est une bonne situation."

Après sa victoire sur le chrono, il avait expliqué qu’il espérait donner le maillot rose à l’issue de l’étape de mardi. Relancé sur le sujet, le leader s’est montré plus mesuré. "On verra, on va essayer. Si la situation est bonne, pourquoi pas ? Si ce n’est pas le cas, on espère rester en rose."