Remco Evenepoel ambitieux pour sa reprise : "Je veux essayer de gagner le Tour de Suisse une fois dans ma carrière"

Un peu moins d’un mois après avoir quitté le Giro en raison d’un test positif au covid-19, Remco Evenepoel s’apprête à participer, dimanche, au Tour de Suisse. Bonne nouvelle, le champion du monde se sent beaucoup mieux et dit avoir "hâte" de reprendre la compétition.

"La semaine suivant mon abandon au Giro, je me suis senti très malade. Un peu plus chaque jour. Je me suis à nouveau senti bien sur le vélo seulement deux semaines plus tard. Je me suis alors bien entraîné pendant dix jours dans les Ardennes. Lors de mon premier bloc d'entraînement, j'ai décidé de participer au Tour de Suisse. Je me sentais suffisamment bien pour prendre part à une course World tour", a confié le Belge en conférence de presse ce samedi, à la veille de la première étape.

"J’ai hâte de reprendre la compétition. Si je n’étais pas en forme, je n’aurais pas été au départ du Tour de Suisse, qui est la course idéale pour reprendre. C’est une course connue pour ne pas être dangereuse. Il y a deux chronos, de belles étapes de montagne et en plus, il fait beau !", a-t-il lancé en plaisantant.

J'ai envie de montrer mon maillot de champion du monde à travers le monde

Dimanche, la première étape sera un contre-la-montre de 12.7 kilomètres autour d’Einseiedeln :"C’est un chrono très court. Le meilleur pour ce genre de chrono aurait pu être Lampaert s’il avait été là. Bissegger est aussi très bon sur ces courts efforts. En plus c’est chez lui, en Suisse. Il sera très motivé, comme Kung. Bien sûr, il y a aussi van Aert et moi-même. Mais mon objectif est d’aller plus vite que les autres coureurs de GC. Après, c’est toujours chouette de gagner la 1ère étape. Ça va être explosif. Il va y avoir un gros combat. Il faudra tout donner dès le début".

Outre le Tour de Suisse, Remco Evenepoel avait également la possibilité de participer au Tour de Belgique (14 au 18 juin). "Ce n’était pas facile de choisir. Mais pour mon développement comme coureur et pour mes rêves de Grands tours, le Tour de Suisse était le meilleur choix. Il y a plus d’altitude, de montées et les étapes sont longues. L’année dernière, ça m’avait déjà bien préparé pour les championnats de Belgique. Donc on recommence cette année. En plus je porte un maillot de champion du monde que j’ai envie de montrer à travers le monde. Je veux rouler au plus haut niveau et gagner les plus belles courses. J’ai aussi déjà gagné le Tour de Belgique deux fois. Je veux essayer de gagner le Tour de Suisse une fois dans ma carrière", a conclu le coureur de la Soudal Quick-Step.