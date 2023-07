Remco Evenepoel ambitieux avant les Mondiaux : "J'ai une chance de gagner sur toutes les courses d'un jour"

Clap de fin pour Remco Evenepoel. Après avoir été accompagné pendant près d'un an de son fidèle maillot arc-en-ciel, le Belge remet son titre en jeu ce dimanche 6 août. Sur les routes écossaises, il tentera de faire le doublé. En marge de la course, il s'est exprimé. Et même s'il botte en touche au moment de dévoiler ses chances de victoire, on sent poindre, malgré tout, une certaine ambition. Comme souvent avec lui.

"Mon pourcentage de victoire ? Difficile à dire. Disons que sur papier, le parcours est moins difficile que l’an dernier. Il y a moins de denivelé, mais il y a plus de kilomètres, des ascensions plus courtes de 400 ou 500 mètres maximum. C’est une longue course, un peu à l’image des championnats de Belgique mais avec du dénivelé. Je pense que je peux jouer la gagne dans n'importe quelle course d'un d’un jour. Donc il y a des chances que je gagne mais il y aura des adversaires, comme toujours."

A la différence de certains de ses adversaires (Pogacar, van der Poel, Pedersen), Remco Evenepoel n'a pas fait le Tour de France, préconisant un stage en altitude. Un désavantage ? "J'ai toujours eu de bons étés après des stages en altitude en juillet. C'est pour cela qu'on a opté pour cette approche-là. Pour moi, c'est d'ailleurs mieux d'entamer une course d'un jour en étant plus frais."

Faire le doublé aux Mondiaux, c'est tout le monde qu'on lui souhaite. Il succèderait à Julian Alaphilippe, double vainqueur en 2020 puis 2021.