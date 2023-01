Remco Evenepoel affûté avant sa rentrée : "Le Giro arrivera vite, il ne faut pas prendre trop de poids"

Comme en 2019 et en 2020, Remco Evenepoel entame sa saison en Argentine, au Tour San Juan, qui se disputera du 22 au 29 janvier. Vainqueur de la dernière édition en 2020 (2021 et 2022 avaient été annulés à cause du COVID), le champion du monde fait évidemment partie des favoris.

Samuel Grulois l’a interrogé à quelques jours de l’épreuve. Et comme souvent, Remco est ambitieux et concentré : "C’est le vrai début. La saison commence. J’ai essayé de bien travailler, le Giro va arriver très vite aussi, il ne faut pas prendre trop de poids. J’ai fait beaucoup de kilomètres les semaines passées. Quand je mets mon maillot arc-en-ciel j’ai toujours l’impression que ce n’est pas le mien, que c’est le maillot d’un autre. Mais non, c’est le mien. Je pense que je ne m’habituerai jamais à ce maillot."

Un maillot qu’il portera donc pour la 1e fois en 2023 sur les terres argentines. Au programme, sept étapes (1.143km au total) et une course qui devrait se jouer lors des montagneuses 4e et 5e étapes, entrecoupées d’un jour de repos.

Le 1er de ces deux opus montagneux emmènera le peloton de Villicum Autodrome à Barreal sur 196,5km. La principale difficulté sera située à mi-parcours avec l’Alto de la Virgen de Andacollo, un col de 7,6km à 3,8% de moyenne qui propulsera les coureurs à plus de 2.200 mètres.