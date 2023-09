Remco Evenepoel a-t-il réussi sa Vuelta ? "Il s’est très bien repris en seconde session" pour Axel Merckx

"Sa dernière étape est un peu à l’image de sa Vuelta en étant tout le temps à l’attaque depuis sa défaillance dans l’étape du Tourmalet. C’est un très grand champion qui n’a jamais baissé les bras et remporte tout de même trois victoires d’étape. L’objectif numéro 1 n’a pas été atteint car il était venu sur la Vuelta pour se tester contre Vingegaard et Roglic et de reconduire son titre à Madrid. On peut dire qu’il s’est repris en seconde session dans la deuxième partie du Tour d’Espagne avec de très belles victoires d’étapes, une manière de courir vraiment propre, toujours à l’attaque. C’est impressionnant. Le soir de sa défaillance, il était mort et n’en pouvait plus après une longue saison. Le lendemain, il se retrouve à l’attaque et remporte l’étape. Le surlendemain, il est encore dans l’échappée donc ce n’est pas le signe d’un coureur qui est surfatigué. On va chercher la motivation où c’était possible.