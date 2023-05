Remco Evenepoel a reçu la visite de Jan Vertonghen avant la 3e étape

La saison du Sporting d'Anderlecht s'étant terminée prématurément, les joueurs du club bruxellois ont plus de temps de libre que prévu. Le capitaine anderlechtois Jan Vertonghen en a profité pour s'envoler vers l'Italie et encourager un ancien de la maison mauve, Remco Evenepoel.

Les deux sportifs ont posé ensemble lundi matin avant le départ de la 3e étape entre Vasto et Melfi. Vertonghen et Evenepoel ont échangé quelques mots et également une belle tunique rose. Tunique que le leader de l'équipe Soudal Quick-Step arbore depuis la fin de la première étape et son succès sur le contre-la-montre initial.