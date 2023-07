"Remco Evenepoel a mûri dans ses réactions" selon Jérôme Themont, son ancien préparateur physique à Anderlecht

Son ancien préparateur physique est aussi revenu sur l'évolution de Remco Evenepoel. "Je trouve qu'il a changé, mais encore de manière positive. Il a mûri dans ses réactions." Jérôme Themont poursuit : "Si j’ai parfois un défaut à faire aux footeux, c’est qu’il y a moins de reconnaissance que dans certains sports. Remco est encore très accessible, notamment de manière privée pour parler d’un résultat positif ou négatif après une course. Mais il est aussi engagé dans des œuvres qui lui tiennent à cœur. Je fais partie avec lui de l’association 'Tous à bord' et il prend ce rôle à cœur. Il est présent, il organise des choses. Ce n'est pas juste pour la bonne image, loin de là. C’est un champion sur et en dehors du vélo. Et ça fait de lui quelqu’un de particulier."



Il termine : "Je sais qu'il a parfois une mauvaise presse mais je crois que c’est plus une mauvaise interprétation. Et je ne la trouve pas toujours justifiée. C’est vrai que j’ai parfois vu des réactions, surtout au début de sa carrière, qui étaient peut-être un peu trop spontanées mais ça ne change en rien la personne. Il y a le côté compétiteur mais aussi le côté humain derrière le sportif. "