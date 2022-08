Remco Evenepoel à la Vuelta : les raisons d’être optimiste… ou pessimiste

S’il a toujours été présenté comme un futur vainqueur de Grand Tour, Remco Evenepoel n’a pas vraiment de référence sur une course à étapes de trois semaines alors qu’il termine sa 4e année chez les professionnels. C’est assurément un élément qui joue en sa défaveur face à des adversaires plus expérimentés et aguerris.

Le coureur de Schepdaal avait pourtant participé au Giro en 2021, abandonnant au matin de la 18e étape. Mais c’était il y a 15 mois déjà et dans des circonstances bien différentes.

Le protégé de Patrick Lefevere n’avait pas abordé ce Tour d’Italie de la meilleure manière. Tout juste remis de sa terrible chute au Tour de Lombardie en août 2020, Evenepoel avait connu une préparation hivernale complètement tronquée. Embêté par des pépins physiques, il avait choisi de débuter sa saison directement au Tour d’Italie, misant tout sur la préparation hors-course.

Performant lors de la première semaine (NDLR : 2e du général au bout de la 10e étape), il avait ensuite craqué au fil des jours pour accumuler un retard de près d’une demi-heure et finalement abandonner suite à une chute.