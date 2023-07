Remco Evenepoel a hâte de retrouver "l’ambiance électrique" de la Clasica San Sebastian

La Clasica San Sebastian approche à grands pas pour Remco Evenepoel qui a découvert ses équipiers en vue de la Clasique basque ce mercredi. Dans le communiqué transmis par son équipe Soudal Quick-Step, le champion du monde s’est montré impatient d’entrer en action sur cette course qu’il a remportée en 2019 et 2022.

"San Sebastian est une course que j’aime. C’est ici que j’ai décroché ma première victoire en WorldTour en 2019 et je me suis encore imposé trois ans plus tard. J’ai donc de très bons souvenirs ici au Pays basque. J’ai hâte d’être au départ. Il y a cette ambiance électrique créée par les fans sur les ascensions. Ils vous donnent une force supplémentaire en vous supportant, en criant votre nom. C’est ce qui fait de cette course une des plus belles courses. Je suis impatient d’être là ce week-end."

La Clasica San Sebastian sera à suivre ce samedi sur les antennes de la RTBF.