Remco creuse encore l’écart en tête, Geoghegan Hart grand perdant du jour : tous les classements

Remco Evenepoel creuse, grappille et frappe un grand coup sur la table. Voilà comment on pourrait résumer cette 9e étape de la Vuelta entre Villaviciosa et Les Praeres. Insatiable, le Belge ne s’est pas contenté de gérer dans la dernière ascension mais a profité d’un travail XXL de son équipe pour s’éclipser et faire la malle à tous ses adversaires.

Au final, le bilan comptable est plus que satisfaisant puisque Remco conforte sa place de leader et grignote encore des secondes importantes sur ses concurrents : à l’arrivée, Enric Mas, probablement son adversaire le plus fringant, concède 44 secondes et Primoz Roglic 52. Tous les autres sont bien plus loin.

Au général, le matelas d’avance d’Evenepoel est donc plus épais que ce matin puisqu’il compte désormais, au minimum, une minute d’avance sur le reste de la meute : Mas, 2e, pointe à 1’12, Roglic, 3e, déjà à 1’53.

Notons, du côté des perdants du jour, que Tao Geoghegan Hart a connu une journée difficile qui lui fait perdre de nombreuses places : il passe de la 5e place au général à la 12, à près de 6 minutes déjà d’Evenepoel.