Компенсація за вакцинацію домашніх тварин | Remboursement de la vaccination des animaux domestiques

Багато з вас прибули до Бельгії зі своїм домашнім улюбленцем. І нагадуємо, тварини, які прибувають на територію Бельгії, як правило, мають бути ідентифіковані електронним чіпом та щеплені від сказу. Він діє як паспорт, обов’язковий для прибуття до Бельгії. Але не всі тварини (собаки, коти, тхори…), які походять з України, мають його. Тоді обов’язково потрібно звернутися до ветеринара, щоб стати на облік і зробити тут щеплення від сказу. Вам потрібно знати, що AFSCA (Агентство з безпеки харчових продуктів) покриває фіксовану частину витрат. Це 30 євро, які платять ветеринарам, які погоджуються урегулювати тварин. Але, здається, не всі ветеринари знають про цей захід, тому не соромтеся їм про це сказати.

Ця міра діє лише для тварин, які прибувають до Бельгії з українськими родинами, і це не стосується українських тварин, придбаними бельгійськими громадянами.

Інформація: https://www.favv-afsca.be/newsletter-da-vt/newsletter360_fr.asp