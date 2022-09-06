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Ukraine - Україна

Компенсація за вакцинацію домашніх тварин | Remboursement de la vaccination des animaux domestiques

il y a 2 heuresTemps de lecture1 min
Par Anne-Françoise Moens

Багато з вас прибули до Бельгії зі своїм домашнім улюбленцем. І нагадуємо, тварини, які прибувають на територію Бельгії, як правило, мають бути ідентифіковані електронним чіпом та щеплені від сказу. Він діє як паспорт, обов’язковий для прибуття до Бельгії. Але не всі тварини (собаки, коти, тхори…), які походять з України, мають його. Тоді обов’язково потрібно звернутися до ветеринара, щоб стати на облік і зробити тут щеплення від сказу. Вам потрібно знати, що AFSCA (Агентство з безпеки харчових продуктів) покриває фіксовану частину витрат. Це 30 євро, які платять ветеринарам, які погоджуються урегулювати тварин. Але, здається, не всі ветеринари знають про цей захід, тому не соромтеся їм про це сказати.

Ця міра діє лише для тварин, які прибувають до Бельгії з українськими родинами, і це не стосується українських тварин, придбаними бельгійськими громадянами.

Інформація: https://www.favv-afsca.be/newsletter-da-vt/newsletter360_fr.asp

 

Remboursement de la vaccination des animaux domestiques

Vous êtes nombreux à être arrivés en Belgique avec votre animal de compagnie. Et on vous le rappelle, les animaux qui arrivent sur le territoire belge doivent normalement être identifiés par une puce électronique, vaccinés contre la rage. Cela fait office de passeport, obligatoire pour arriver en Belgique. Mais tous les animaux (chiens, chats, furets…) qui viennent d’Ukraine n’ont pas cela. Il faut alors impérativement passer chez un vétérinaire pour être enregistrés et vaccinés contre la rage. Ce qu’il faut savoir c’est que l’AFSCA (l’Agence pour la Sécurité Alimentaire) prend en charge une partie des frais. Ce sont 30 euros versés aux vétérinaires qui acceptent de régulariser les animaux. Mais il semble que tous les vétérinaires ne soient pas au courant de cette mesure donc n’hésitez pas à leur en parler. C'est eux qui se feront rembourser en tant que vétérinaires.

La mesure est uniquement valable pour les animaux arrivés en Belgique avec les familles ukrainiennes, donc pas pour les animaux ukrainiens achetés par des particuliers belges. 

Info : https://www.favv-afsca.be/newsletter-da-vt/newsletter360_fr.asp

 

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