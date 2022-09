Компенсація за вакцинацію домашніх тварин | Remboursement de la vaccination des animaux domestiques

Vous êtes nombreux à être arrivés en Belgique avec votre animal de compagnie. Et on vous le rappelle, les animaux qui arrivent sur le territoire belge doivent normalement être identifiés par une puce électronique, vaccinés contre la rage. Cela fait office de passeport, obligatoire pour arriver en Belgique. Mais tous les animaux (chiens, chats, furets…) qui viennent d’Ukraine n’ont pas cela. Il faut alors impérativement passer chez un vétérinaire pour être enregistrés et vaccinés contre la rage. Ce qu’il faut savoir c’est que l’AFSCA (l’Agence pour la Sécurité Alimentaire) prend en charge une partie des frais. Ce sont 30 euros versés aux vétérinaires qui acceptent de régulariser les animaux. Mais il semble que tous les vétérinaires ne soient pas au courant de cette mesure donc n’hésitez pas à leur en parler. C'est eux qui se feront rembourser en tant que vétérinaires.

La mesure est uniquement valable pour les animaux arrivés en Belgique avec les familles ukrainiennes, donc pas pour les animaux ukrainiens achetés par des particuliers belges.

Info : https://www.favv-afsca.be/newsletter-da-vt/newsletter360_fr.asp