Remaniement ministériel en France : Damien Abad part, Olivier Véran devient porte-parole, Marlène Schiappa revient

Damien Abad, ministre français sortant chargé des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées et visé par une enquête pour tentative de viol, est évincé du nouveau gouvernement français, dont la composition a été dévoilée lundi.

C'est le directeur de la Croix-Rouge française, Jean-Christophe Combe, qui a été nommé lundi à sa place.

L'exécutif faisait face à une pression croissante pour écarter du gouvernement M. Abad, venu des rangs de LR et visé par une enquête du parquet de Paris après la plainte d'une femme pour des faits remontant au premier semestre 2010.

Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d'État sortante chargée du Développement, qui était visée elle par deux plaintes pour viols qui auraient été commis dans le cadre de sa profession de gynécologue, conserve elle son poste.

Marlène Schiappa revient

Marlène Schiappa, fidèle d'Emmanuel Macron, est nommée secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et solidaire et de la Vie associative, a annoncé l'Elysée lundi. L'ancienne ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, 39 ans, l'une des plus médiatiques personnalités de la macronie, retrouve le gouvernement après l'avoir quitté après l'élection présidentielle.

Olivier Véran laisse le portefeuille des Relations avec le Parlement pour devenir porte-parole du gouvernement chargé du Renouveau démocratique, il remplace Olivia Grégoire nommée à Bercy où elle sera chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme.

Le médecin urgentiste François Braun a été nommé ministre de la Santé et de la Prévention en remplacement de Brigitte Bourguignon, battue aux élections législatives, a annoncé l'Elysée lundi. François Braun, 59 ans, avait été chargé en juin par Emmanuel Macron d'une "mission flash" sur les carences de l'hôpital en France. Il est chef des urgences du centre hospitalier régional de Metz-Thionville et président du syndicat Samu - Urgences de France.

Darmanin et Le Maire restent en poste

Bruno Le Maire (Economie et Finances) conserve son poste, tout comme Gérald Darmanin (Intérieur) dont le portefeuille s'élargit aux Outre-mer.

L'économiste Laurence Boone, secrétaire générale adjointe de l'OCDE, remplace Clément Beaune aux Affaires européennes. Mme Boone est nommée secrétaire d'Etat chargée de l'Europe, tandis que Clément Beaune, qui occupait le poste auparavant avec un titre de ministre délégué, est nommé ministre délégué aux Transports, une charge avec une plus grande exposition sur la scène politique intérieure française.

L'ancien préfet Jean-François Carenco a été nommé lundi ministre des Outre-mer en remplacement de Yaël Braun-Pivet, élue depuis présidente de l'Assemblée nationale, a annoncé l'Elysée dans un communiqué. Le nouveau ministre, qui a été notamment préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon (1996-1997) et de Guadeloupe (1999-2002), diplômé de l'Ena, présidait jusqu'à présent la Commission de régulation de l'Energie.

Conseil des ministres : et Elisabeth Borne?

Emmanuel Macron a convoqué un Conseil des ministres à 16H00 à l'Elysée ce lundi, quelques heures après la nomination du nouveau gouvernement, selon l'Elysée.

A ce Conseil des ministres, pourrait notamment être évoquée la question de confiance que la Première ministre Elisabeth Borne peut poser à l'Assemblée à l'issue de sa déclaration de politique générale prévue mercredi. La cheffe du gouvernement n'a pas encore dit si elle engageait ou non sa responsabilité.