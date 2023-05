Remake de "La petite sirène" : "C’est décevant, mais pas surprenant que ce film suscite de la controverse"

Dans cette société extrêmement polarisée où les conservateurs jouent sur la stratégie de la guerre culturelle, même le choix d’un personnage de fiction devient politique. "On ne peut même plus critiquer le choix de la race par Disney ou même le projet en entier car attention, cela ferait de vous un raciste. Mais, je peux vous dire que la petite sirène va être un désastre total. Et on est là pour suivre cela. On est là pour détruire la destruction de toutes les choses Woke." Ce sont là les propos de Benny Johnson, un commentateur américain conservateur, suivi par plus de 900.000 personnes sur Youtube.

Le débat est loin d’être terminé. La question de la représentativité est de plus en plus centrale aux États-Unis et fait face à une résistance solide de la part d’un public réactionnaire, mais aussi par ceux qui n’aiment pas que l’on touche à un certain imaginaire. D’autres pointent aussi l’opportunisme des studios qui sont assez cyniques sur ces questions et surf sur la vague.