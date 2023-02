Remake avec point de vue féminin du film érotique Emmanuelle : Noémie Merlant remplace Léa Seydoux

Le film érotique culte de 1974 Emmanuelle aura son remake signé Audrey Diwan. La réalisatrice avait au départ choisi Léa Seydoux pour reprendre le rôle de Sylvia Kristel mais c’est finalement Noémie Merlant qui va prendre sa place.

Si l’adaptation du roman par Just Jaeckin montrait à l’époque une vision très masculine du récit, la réalisatrice Audrey Diwan (Lion d’Or à la Mostra de Venise en 2021 pour L’Événement) avait annoncé vouloir en faire une relecture nettement féminine, comme dans le roman, avec Léa Seydoux dans le rôle-titre.

Mais finalement, Audrey Diwan a changé d’avis et a éjecté Léa Seydoux! Un post sur son Instagram nous a appris en ce début de semaine que l’actrice principale serait donc Noémie Merlant, vue notamment dans Curiosa, également un film assez érotique réalisé par une femme.

Auprès Deadline, elle s’en est expliquée :

"Noémie Merlant est un pur choix artistique, un choix évident comme l’était Anamaria Vartolomei dans mon précédent film [L’Événement]. J’adore Léa Seydoux, je veux faire un film avec elle un jour. Mais pour moi, ce n’était pas le personnage que j’imaginais. De Portrait de la jeune fille en feu à Tár, je n’ai cessé d’être séduite par la force du jeu de Noémie Merlant. Elle possède l’autorité et la séduction nécessaire à ce rôle. Noémie redéfinit la femme française. Son attitude, son sourire, ce soupçon d’insolence… Je suis aussi sensible à l’idée de trouver une partenaire intellectuelle en faisant ce choix, quelqu’un avec qui je vais composer ce personnage. Ce film va demander un investissement énorme, et une confiance mutuelle. Je sais que j’ai trouvé la bonne personne."

Il faut dire que Noémie Merlant, depuis ses rôles dans Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, qui lui a valu le prix Lumière de la meilleure actrice et une nomination aux César, et TÁR de Todd Field avec Cate Blanchett, a reçu un joli coup de projecteur à l'international. Et dans Les Olympiades de Jacques Audiard et L’innocent de Louis Garrel (qui lui a valu une nouvelle nomination aux César), elle incarne cette "femme française" que recherche la réalisatrice.

Le tournage devrait bientôt débuter à Hong-Kong.