Remagne : visite du jardin de Léopold où la reine de fleur est omniprésente

C’est à Remagne, près de Saint-Hubert, que Léopold Delvaux de Fenffe cultive sa passion pour les roses. Son jardin il le connaît depuis l’enfance. A l’époque, des épicéas entouraient la maison familiale mais ce n’est que depuis qu’il est à la retraite que Léopold s’est consacré à l’aménagement de l’immense jardin. Et ce jardinier à la passion tardive a d’emblée été passionné par les roses. En plus d’être présentes tout autour de la maison où elles s’épanouissent sous les fenêtres, les roses sont présentes parmi les vivaces ou les arbustes dans les nombreux parterres créés dans la propriété. Léopold a planté pas moins de 1200 rosiers avec 800 variétés différentes qu’il a découvertes en arpentant les pépinières et en bouquinant.