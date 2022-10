Rema : "Nous avons la responsabilité inconsciente d’amener l’Afrique au niveau supérieur"

Rema, la star internationale venue du Nigéria s’est produit le 13 octobre dernier à Bruxelles pour un concert sold out à La Madeleine.

On a profité de cette occasion pour le rencontrer à son hôtel quelques heures à peine avant qu’il ne monte sur scène et qu’on découvre quel showman il est.

On savait Rema assez timide, il le dit souvent lui-même. On a découvert un jeune homme doux et généreux prêt à se livrer à notre micro. Avec lui on est revenu sur sa courte mais déjà fulgurante carrière. En effet, en à peine 4 ans, Rema a tout explosé dans le game. Lorsqu’en 2019, il sort "Dumebi", les choses s’emballent et Rema fait danser la planète entière. Mais c’est son titre "Calm down" qui assoit sa notoriété internationale. Sur Youtube, le clip cumule déjà 215 millions de vues. Il vient d’ailleurs d’en faire un remix avec Selena Gomez. Un autre chiffre qui donne mal à la tête ? Rema c’est aussi plus de 24 millions d’auditeurs par mois sur Spotify.