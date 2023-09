Relogement des migrants à Flagey : "une solution provisoire à laquelle l'Etat ne prend pas part", regrettent les associations

"C’est une solution provisoire où le gouvernement fédéral ne prend aucune part. Il faut activer de manière urgente le plan de répartition dans les communes, a de son côté déclaré Andréa Rea, président du CIRE, par communiqué. C’est incroyable qu’une secrétaire d’état qui a juré fidélité à la constitution et à la loi du peuple belge continue de s'asseoir sur celle-ci de manière assumée. Elle met en danger l’état de droit."

Si les tentes sont en cours de démontage, un événement "revendicatif et festif" est maintenu sur place demain, avec "des tables-rondes" et des interventions de plusieurs représentants d’associations, des concerts et animations. Selon un communiqué commun des associations, des ministres fédéraux sont également sur place.