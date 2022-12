Religieusement rock avec Queen, Chris Rea, Smashing Pumpkins et les Foo Fighters

Mes biens chers frères, mes bien chères sœurs, nous sommes rassemblés cette semaine pour célébrer le rock’n’roll, nous écouterons religieusement la bonne parole de nos muzikos quand il s’agit de religion !

Tout le monde connaît ce grand classique de Queen sorti en 1976 " Somebody To Love ", à la recherche du grand amour, inspiré par la musique gospel et l’œuvre d’Aretha Franklin. Freddie Mercury demande de l’aide à Dieu, inspiré par l’œuvre d’Aretha Franklin. En 1988, Chris Rea sort son album " The Road To Hell " sur lequel on retrouve le très poignant " Tell Me There’s A Heaven " qui prend son origine dans le questionnement de sa fille, Josephine, 6 ans, sur l’existence du paradis. Parfois, quand Dieu ne répond pas aux prières, le doute sur son existence s’installe, comme dans ce classique de Smashing Pumpkins, " Zero ", en 1995. Sainte Cécile ou Cecilia de Rome est la patronne de la musique sacrée et des musiciens. Les Foo Fighters écrivent ce titre en son honneur et en hommage aux victimes des attentats de Paris survenus quelques jours plus tôt…