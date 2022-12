Religieusement rock avec Mick Jagger, Argent, Kiss, John Lennon et Tori Amos

C’est assez dingue de voir que nos rockeurs sont souvent croyants, eux qui ont parfois un comportement pas très catholique. Sont-ils aussi du genre à aller à la messe le dimanche ? D’autres expriment du scepticisme ou questionnent la religion !

En 2001, Mick Jagger fait sa propre confession de foi dans " God Gave Me Everything " avec son ami Lenny Kravitzdans le cadre de sa carrière solo, Dieu lui aurait tout donné, tout ce qu’il voulait. En 1973, le groupe Argent (dans lequel on retrouve l’ex-Zombies, Rod Argent) sort ce titre " God Gave Rock and Roll To You " ! Le rock’n’roll serait un cadeau de Dieu alors qu’il a été considéré comme la musique du diable dans les années 50. Kiss verra beaucoup d’intérêt à reprendre ce titre près de 20 ans plus tard, en 1991. En 1970 avec John Lennon et " God ", l’artiste précise qu’il ne croit pas en Dieu, ni à la Bible, ni en Jésus, Buddha, et j’en passe, il ne croit pas en Elvis, Zimmerman (comprenez Bob Dylan) et encore moins aux Beatles, il ne croit qu’en lui. En 1994, Tori Amos sort aussi un " God ", élevée dans un milieu extrêmement religieux, son père étant pasteur méthodiste. Ici, Tori Amos questionne la religion, pourquoi la femme y est considérée souvent comme inférieure à l’homme.