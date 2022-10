Relégation, transferts coûteux, émergence des jeunes, le bilan mitigé de John Lelangue chez Lotto-Soudal

La plus grosse tache sur le bilan de John Lelangue est évidemment la relégation du World Tour. Pour une équipe historique du peloton, cela fait mal. Les résultats ne sont pas définitifs, mais Lotto-Soudal va basculer à l’étage inférieur. Il manquera autour de 800 points à la formation belge pour se classer parmi les 18 premiers et se sauver.



"On savait que sportivement la bataille serait dure. On a eu quelques pépins et de la malchance. Caleb Ewan est tombé malade. Philippe Gilbert a chuté au Tour de France lors de sa première année de contrat. Mais on s’est battu jusqu’au bout. On termine sur une dernière saison intéressante avec beaucoup de jeunes qui remportent des victoires comme Arnaud De Lie. On a gagné 25 fois, ce qui n’était plus arrivé depuis 2016. Plus de 6000 points, une 12e place au classement annuel. On est à notre place. Je pense que l’avenir est assez radieux par rapport à cela."



Le système de l’UCI "protège" encore le calendrier de Lotto pour la saison à venir, il devrait être identique en 2023.