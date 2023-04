Relégation : Jean Sébastien Legros, coach de Seraing, entre fierté et résignation

Le coach de Seraing, Jean-Sébastien Legros a répondu aux questions d’Erik Libois et Frank Peterkenne ce vendredi soir.

Quel ressenti au niveau émotionnel ? : "C’est difficile. J’ai de la fierté, de la frustration, de la décompression aussi par rapport à la semaine difficile qu’on a vécue. Ce sont beaucoup de sentiments qui se mêlent mais le sentiment qui prédomine, indépendamment de cette défaite qui nous amène en D1B, c’est de la fierté par rapport à la réaction du groupe à la suite de la défaite cuisante qu’on a connue la semaine passée contre Gand. Aujourd’hui j’ai vu une belle équipe de Seraing, avec nos moyens mais une équipe de Seraing positive et qui a vendu chèrement sa peau."

Qu’avez-vous dit à vos joueurs en rentrant au vestiaire ? "Les premiers mots que j’ai eus pour mes joueurs c’est bien évidemment un message positif par rapport à la prestation qui a été la nôtre face à Bruges. On sort d’une semaine éprouvante au niveau mental, en lien avec des décisions que j’ai dû prendre. On ne fait jamais ça de gaieté de cœur mais l’intérêt collectif prime toujours sur les intérêts individuels. Il fallait prendre des décisions fortes, radicales. Je suis content parce que certains joueurs étaient en manque de temps de jeu, avaient un peu plus de mal ces dernières semaines, j’ai voulu les relancer en même temps que le jeune Noah Solheid. Ils ont été très courageux, très bons dans l’attitude. Mais aussi très bons avec le ballon donc on a montré de belles choses. Alors oui, Bruges aussi a eu beaucoup d’occasions. Mais par rapport à notre situation et au match qu’on a produit, je suis fier des garçons."

Qu’aurait-il fallu changer en priorité pour réaliser une meilleure saison ? "C’est difficile à dire comme ça. Mais quand on voit notre match contre Bruges, quand on a gardien performant qui fait les arrêts décisifs au bon moment et qu’on a un attaquant qui sait garder des ballons et qui joue pleinement son rôle au niveau collectif et pas uniquement à la finition ça aide toute l’équipe, ça rassure l’équipe, ça donne de la confiance, ça donne de la consistance à notre jeu… […] Et non clairement, ça n’a pas été le cas tout le temps cette saison. Je ne pointe pas ces deux garçons-là du doigt aujourd’hui. Je parle de manière globale, on n’a pas qu’un attaquant et un gardien dans notre effectif. Mais ça fait partie d’un ensemble de choses. La saison est éprouvante pour nous mais j’ai beaucoup de garçons qui méritent qu’on leur prête de l’attention positive. Comme je leur ai dit après le match, ce qu’on a fait contre Bruges c’était positif et ils ont montré de belles choses."

Comment voit-on l’avenir à Seraing ? "Je n’en ai aucune idée, c’est difficile de commenter."

Vous avez été rassuré sur le noyau, l’investissement, sera-ce avec vous ou non ? Trop tôt pour le dire ? "Oui, il reste quinze jours de championnat, je suis loin de tout ça pour l’instant. Ma seule et unique mission pour le moment c’est de terminer la saison dans l’état d’esprit qui a été le nôtre contre Bruges. On a encore deux très beaux matches à jouer, contre l’Union et contre Westerlo. C’est ma seule préoccupation pour l’instant."