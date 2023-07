Relaxé de ses accusations de viol, Benjamin Mendy signe à Lorient

L’international français Benjamin Mendy va défendre les couleurs du FC Lorient lors des deux prochaines saisons. Le Club Breton l’a annoncé ce mercredi, quatre jours après que Mendy a été jugé non-coupable de viol et tentative de viol par la justice britannique. En janvier dernier, il avait également été acquitté pour six accusations de viol et une d’agression sexuelle.

Sous contrat avec Manchester City au moment de son arrestation, Mendy n’a plus foulé les pelouses depuis le 15 août 2021, 11 jours avant son inculpation.

Près de deux ans plus tard, le champion du monde 2018, va reprendre son métier sous les couleurs de Lorient, ravi de l’accueillir.

"Le FC Lorient est heureux de vous annoncer aujourd’hui la signature pour deux saisons du latéral gauche international français Benjamin Mendy", a écrit le club breton mercredi sur son site internet.

"Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale, Benjamin Mendy vient renforcer l’effectif lorientais pour cette nouvelle saison. Le natif de Longjumeau, qui portera le numéro 5 chez les Merlus, fera ses premiers pas à l’Espace FCL aujourd’hui. Bienvenue Benjamin !", a ajouté le club, 10e du dernier championnat de Ligue 1.