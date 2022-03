Relancer une troupe de théâtre … Malén ou bé Sôrci ?

Michaël Tilquin est membre de la troupe en tant qu’acteur depuis 9 ans. Le théâtre, c’est une vraie passion. Il espère pouvoir bénéficier d’aides prochainement pour pouvoir remonter sur scène avec toute l’équipe : " Je viens justement de recevoir récemment un courrier de la fédération Wallonie-Bruxelles dans lequel on nous propose une aide financière ou technique, ou même les deux. Cette aide doit être demandée deux mois avant la date de la prochaine représentation. Malheureusement sans cette aide et dans l’état actuel des choses, au niveau de la logistique, de la location du Centre Culturel et des autres frais obligatoires, on est un peu à bout de souffle… "

D’autres troupes connaissent les mêmes difficultés, comme l’explique le secrétaire de la troupe : " Nous avons remarqué que les autres troupes de la région ont eu les mêmes difficultés que nous. Mais nous ne baissons pas les bras, car le public est présent. On a remarqué dans certaines troupes qui ont pu jouer des pièces cette année que le public attendait ça avec impatience… "

" Les Nerviens de Presles " espèrent pouvoir à nouveau respirer et proposer, comme chaque année, des pièces en wallon. Deux représentations sont habituellement prévues : l’une en mars, l’autre en novembre, et cela se passe au Centre Culturel d’Aiseau-Presles.

Pour conclure, le secrétaire de la troupe nous fait part de son ressenti pour les prochaines semaines : " D’ji seu vrémint binauche qui nos no r’virons pou awè l’pléji di nos biser, parce que asteure on pou se r’biser (rire) et di r’trouver l’ambiance chaleureuse di nosse monde culturel walon " : je suis vraiment heureux que nous puissions nous revoir pour avoir le plaisir de nous embrasser, car maintenant on peut de nouveau s’embrasser, et retrouver l’ambiance chaleureuse de notre monde culturel wallon.

Si vous voulez voir leur prochain spectacle, vous pouvez suivre leurs actualités sur la page Facebook : " Le Cercle Royal Dramatique LES NERVIENS "