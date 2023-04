Relais des Voyageurs : "le tourisme lent est entré dans les mœurs"

La 4ème édition du Relais des Voyageurs, évènement entièrement dédié au tourisme alternatif, se tiendra les 8 et 9 avril 2023 au centre Terra Nova de la Citadelle de Namur. Le public pourra y trouver des idées de destination et toute une série d'informations pratiques pour voyager autrement, de manière plus responsable, plus écologique et plus authentique.

Conçue davantage comme un festival que comme un simple salon, cette édition du Relais des Voyageurs sera gratuite. Mélanie De Groote, organisatrice de l'évènement était l'invitée de l'émission Namur Matin sur Vivacité ce jeudi 6 avril.