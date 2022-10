Rejoignez le public de la Coupe du monde en studio !

Etes-vous le Fan absolu de Foot ? Êtes-vous prêt à soutenir les Diables Rouges de tout votre cœur pendant cette Coupe du Monde 2022 ? Avec nous, c’est possible !

Venez vivre la Coupe du Monde de la FIFA™ avec Benjamin Deceuninck, entouré des meilleurs consultants foot ! Une occasion unique de vivre les matches et l’ambiance de la Coupe du Monde au plus près.

Venez donner de donner la voix et mettre le feu pendant " le briefing " et " le débrief " des matches en journée, et pendant le rendez-vous quotidien de la buvette en soirée, du 20 novembre au 18 décembre.

Pour nous rejoindre, il suffit de vous inscrire via le formulaire ci-dessous.

En n’oubliant pas de joindre un quelques mots écrits ou une vidéo nous prouvant que vous êtes LA personne qu’il nous faut pour ambiancer notre studio.