Rejoignez la Croisière VivaCité en compagnie de Sylvie Honoré et ses invitées

Cette nouvelle croisière sur la Seine, vous fera découvrir une série de merveilles proches de chez nous, et souvent méconnues, sur le MS Seine Princess, un élégant et confortable bateau fluvial, de taille humaine et peu polluant, et elle vous emmènera, de Paris à Honfleur, en passant par Melun, Mantes-la-Jolie et Rouen.

Au programme

Au cours de celle-ci, c’est un programme exclusif de sept excursions, à pied ou en autocar, construit rien que pour nous, qui est inclus pour tous sans supplément de prix. Côté bien-être et épanouissement, les invitées de Sylvie Honoré seront Marion Vander Sype, posturologue et relaxologue spécialisée en massages sportifs, et Christine Alexandre, coach certifiée par l’Institut International de Genève, formatrice, conférencière et auteure.

Vous reviendrez de votre voyage avec des images, des découvertes, des moments uniques qui vous apporteront une autre vision et une expérience qui vous aura enrichi.

Comment s’inscrire ?

Pour vous inscrire : Appelez Dominique de Waouw Travel au 0475 75 70 77 ou envoyez-lui un e-mail à info@waouwtravel.be

Infos : www.waouwtravel.be

Plus d’infos

Envie d’en savoir davantage sur cette croisière VivaCité ? Nous vous invitons à découvrir sans tarder le programme complet de cette croisière en parcourant la présentation détaillée ici :