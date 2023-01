L'équipe du Réveil de Tipik vous invite à les rejoindre pour une émission en direct, le vendredi 17 février entre 6h et 9h, depuis l'exposition Bond in Motion.

Assistez en direct à une émission spéciale sur l'agent 007 et rencontrez nos animateurs Marco, Lara, Audrey et François. Terminez la matinée pour découvrir l'exposition "Bond in Motion" en compagnie de notre équipe. Cette exposition regroupe les plus beaux véhicules des films de la saga consacrée à James Bond.