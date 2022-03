Rejoignez l’aventure des “Nichoirs Connectés” du Jardin Extraordinaire !

Cette première phase a permis de tester et d’améliorer le concept. Désormais, la communauté des “Nichoirs Extraordinaires” va pouvoir s’agrandir et vous pourrez en faire partie ! Ensemble nous allons échanger encore plus de contenus, de savoir, de plaisir et d’émerveillement ! Vous voulez faire partie de l’aventure, cette année encore… ?

