Rejoignez Caroline Dossogne, Jonathan Bradfer et Marie Pierre Mouligneau lors du grand ramassage Be Wapp

Jonathan Bradfer, Nathalie Guirma, Stéphane Piedboeuf, Caroline Dossogne, Denis Collard, Marie-Pierre Mouligneau, Pascal Laroche et Nicolas-Xavier Ladouce seront présents et accompagneront les différentes équipes pour ramasser les déchets.

Le principe :

Chaque équipe sera composée de 10 téléspectateurs et elle sera accompagnée par un ou deux présentateurs/présentatrices. L’occasion de faire connaissance et d’en savoir plus sur les coulisses et la fabrication de l’émission.

Chaque groupe aura un parcours spécifique d’environ une heure pour ramasser les déchets.

A la fin de la balade, un goûter sera offert aux participants.