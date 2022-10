Rejjie Snow s’invite sur le nouveau single bien groovy de L’Impératrice

Après un joli succès avec l’album Tako Tsubo, une tournée d’été intense et un passage notoire à Coachella, L’Impératrice revient sous la forme d’un single accrocheur, Everythings Eventually Ends. Cherry on the cake, la troupe à Flore Benguigui ramène le talentueux Rejjie Snow sur le titre pour une collaboration de feu.