Réindustrialisation de la Wallonie : 35.000 emplois directs d’ici 2030 selon l’Union Wallonne des Entreprises

Pour l’organisation des grands patrons wallons, il faut surtout réindustrialiser notre économie. Et cela passe par la relocalisation, mais aussi par la création d’industrie ou par la croissance d’industries existantes.

Et c’est par cette dernière option qu’il faudrait commencer pour l’économiste.

"On a des secteurs d’excellence qui sont avérés : on a une excellente industrie pharmaceutique, on a une industrie aéronautique qui est formidable, on a une industrie de la défense qui est au top de la performance, analyse Jean-Christophe Dehalu. Il y a des domaines, des secteurs sur lesquels on peut plus facilement miser que d’autres et sur lesquels on peut développer une base industrielle solide, compétitive et durable".