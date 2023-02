Reims s’emballe pour la prolongation de Thomas Foket et pond une vidéo d’annonce perchée

Le Stade de Reims n’a pas lésiné sur les moyens pour annoncer la prolongation de Thomas Foket jusqu’en 2025. Visiblement fans de leur ailier droit belge, 146 matches au club en 5 saisons, les Rémois ont mis sur pied une vidéo pour le moins sophistiquée et un poil extravagante pour annoncer la bonne nouvelle à leurs supporters.

L’homme qui "fait la loi dans le couloir droit", sait défendre, attaquer et "tout faire à la fois", a eu droit à son lot de louanges dans cette espèce de court-métrage qui frôle les deux minutes. Une annonce atypique et flatteuse pour l’ancien joueur de La Gantoise et d’Ostende, 10 fois international belge avec les Diables rouges.

"Efficace et précieux dans les transitions, Thomas Foket se distingue depuis plusieurs saisons par son habituelle générosité agrémentée d’une justesse technique indéniable. Depuis 2018, avec lui, le couloir droit est bien gardé et la position latérale est désormais sécurisée jusqu’en 2025", écrit fièrement le Stade de Reims sur son site internet.

Ce n'est pas la première fois que le Stade de Reims fait le buzz pour ses annonces novatrices. Elle avait notamment déjà fait le coup pour la prolongation du contrat de Yunis Abdelhamid.