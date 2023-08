Régulariser des personnes sans-papiers ou engager des chômeurs wallons en Flandre ? La question au cœur des discussions entre Jambon et Di Rupo à Namur

À l’heure actuelle, quelque 45.000 Wallons travaillent en Flandre et 22.000 Flamands en Wallonie. Pour renforcer ce mouvement, les ministres de l’Emploi wallon et flamand proposeront prochainement la signature d’un nouvel accord de coopération entre le Forem et le VDAB.

Ce dernier comprendra notamment des objectifs chiffrés à atteindre et appellera à davantage de réactivité. "Nous avons la volonté politique d’aller plus loin. Le Forem, lui, devra avoir la volonté opérationnelle d’avancer", a pointé Elio Di Rupo.

"Cet accord visera à mieux identifier les besoins des entreprises flamandes et wallonnes, à assurer une meilleure transmission des offres d’emploi et à augmenter le taux d’emploi des deux régions", a-t-il ajouté, en soulignant "l’attention particulière" qui sera portée à l’apprentissage du néerlandais, en Wallonie.